Calciomercato Roma, Mourinho al settimo cielo: la conferma di Pinto

Il general manager della Roma ha parlato dell’allenatore portoghese che si sta preparando per discutere del rinnovo coi Friedkin

Ieri sera l’UTR e L’AIRC si sono incontrati in una cena a cui ha partecipato anche Tiago Pinto. Il general manager ha passato un po’ di tempo coni tifosi presenti all’evento, giallorossi che sono molto importanti per il general manager che proprio a margine della serata ha sottolineato il peso che hanno durante le partite. Per la gara con il Sassuolo, infatti, il settore ospiti dello stadio sarà pieno, con la marea romanista che continua a sostenere la squadra a squarciagola.

I tifosi della Roma hanno dimostrato di avere veramente qualcosa in più già a partire da aprile dello scorsa stagione. In quel mese, infatti, il governo ha deciso di aprire gli stadi al 100% della loro capienza, con i tifosi giallorossi che hanno riempito lo Stadio Olimpico contro la Salernitana. Da quel giorno, circa 60.000 tifosi riempiono i seggiolini blu dell’impianto del Foro Italico, spingendo la squadra. Una spinta che può solo che fare piacere a José Mourinho, di cui ha parlato anche Tiago Pinto proprio durante la cena di ieri sera. E sul tecnico ha rivelato un’importante informazione.

Calciomercato Roma, Pinto su Mourinho: “Mai così felice”

Come riporta il Corriere dello Sport, il general manager dell’area sportiva della Roma ha affermato che secondo lui José Mourinho sta vivendo un momento di felicità qui nella Capitale, come mai ha fatto prima. Una rivelazione interessante sul conto dello Special One, che in carriera ha giocato a Milano, a Madrid, a Londra e anche a Manchester. A queste, poi, vanno aggiunti gli anni di Oporto, in cui ha vinto Europa e Champions League con i Dragoes. Un’affermazione molto importante, che porta indirizza lo Special One verso un rinnovo del contratto di cui si è parlato molto questi giorni.