Calciomercato Roma, offerta raddoppiata: colpo da 50 milioni in Premier

Calciomercato Roma, offerta raddoppiata e colpaccio grosso in Premier League. Offerta da 60 milioni di euro e chiusura che sembra vicina

Le big d’Europa lo hanno visto e lo hanno messo nel mirino. E il suo profilo è stato accostato anche in Italia, sia alla Roma che alla Juventus. Ma a certe cifre è davvero difficile competere. Un’offerta clamorosa, raddoppiata rispetto a quello che era stata fatta la scorsa estate. In pochi mesi le cose sono decisamente cambiate, stravolte, da quelle che sono state le prestazioni del giocatore. E adesso sembra tutto apparecchiato per chiudere.

Mykhalio Mudryk, enfant prodige dello Shakhtar Donetsk, che era stato ad un passo dall’Arsenal dopo aver concordato con i Gunners anche lo stipendio personale, potrebbe tornare ad essere vicinissimo alla squadra di Arteta che punta decisamente a tornare in Champions League, principalmente, e poi chissà, magari a vincere la Champions League visto che è in ballo. E per farlo il tecnico spagnolo non vuole lasciare nulla al caso. Anzi raddoppia la posta in gioco.

Calciomercato, l’Arsenal raddoppia l’offerta per Mudryk

Dai 30 milioni di euro della scorsa estate, ai 60 di adesso. Sì, avete letto bene: offerta raddoppiata nello spazio di pochissimi mesi per bruciare la concorrenza e mettere così tutti con le spalle al muro. Non solo la Roma, ovviamente, ma anche la Juventus come detto e pure il Psg, che quando sente il profumo di colpi ultramilionari in mezzo c’è sempre. Insomma, attorno all’attaccante 21enne del club ucraino la situazione sembra essersi ben delineata.

A queste cifre impossibile competere soprattutto se parliamo di un elemento giovane che sì ha api margini di miglioramento ma ha altrettante cose da dimostrare. Una scommessa, forse. Alla quale l’Arsenal sta andando all-in. La notizia di questo clamoroso rilancio è riportata dal giornalista Schira.