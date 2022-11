Calciomercato Roma, Pinto ha messo la freccia: concorrenza bruciata

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha messo la freccia e ha bruciato la concorrenza. Il colpo grosso a gennaio si avvicina

Tiago Pinto ha messo la freccia bruciando la concorrenza. Almeno così sembra, visto che le voci giorno dopo giorno diventano sempre più insistenti e trovano sempre ulteriori conferme. Insomma, il colpo grosso per il prossimo mese di gennaio s’avvicina davvero. E potrebbe regalare a Mou un elemento di qualità, di quantità, e anche di esperienza, così come lo Special One chiede. Perché se i giovani ci sono dentro la Roma, quello che manca forse al momento è quel pizzico di malizia che Wijnaldum sicuramente avrebbe potuto dare in mezzo al campo. Ma l’infortunio lo ha stoppato.

Bene, ed è anche per questo motivo che dopo aver praticamente chiuso per Solbakken il gm giallorosso si sta muovendo per un colpo importante in mezzo al campo che porta il nome di Aouar del Lione. Il centrocampista va in scadenza e la società francese potrebbe anche decidere di cederlo nel prossimo mercato. Pinto, così come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, avrebbe in programma un appuntamento con l’entourage del calciatore nelle prossime settimane, quando i campionati saranno fermi per il Mondiale.

Calciomercato Roma, Pinto mette la freccia per Aouar

E secondo le informazioni che sono riportate questa mattina da todofichajes.com, Pinto avrebbe fatto quel passo forse decisivo per avvicinarsi al giocatore. Superando, di fatto, l’offerta economica del Betis di Pellegrini che sul centrocampista nel corso dei mesi scorsi ci aveva fatto più di un pensiero. La situazione quindi è stata del tutto ribaltata in casa giallorossa con il gm che si sta avvicinando in maniera sensibile a quello che sarebbe un colpo low-cost e che anche sotto l’aspetto dell’ingaggio potrebbe essere gestito in maniera importante grazie all’aiuto del Decreto Crescita. Le cose, quindi, e a quanto pare, si stanno mettendo bene per la Roma. Vedremo.