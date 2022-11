Roma-Lazio, l'arma di Mou: un regalo di Totti

Roma-Lazio, l’arma di Mourinho è un regalo di Totti. Lo Special One ha deciso di buttarlo nella mischia senza paura. E lui regala perle

José Mourinho da qualche settimana ha deciso di cambiare le carte in tavola, decidendo senza ormai ombra di dubbio quali sono le gerarchie dentro la sua Roma. Le scelte parlano chiaro. E le risposte che il tecnico portoghese chiedeva sono arrivate. Personalità, prima cosa. Poi anche qualità, che non guasta mai, ma a questi livelli è quasi impossibile non trovarla. Soprattutto se sei un “bambino”: in qualche modo ti devi far vedere e conoscere.

Bene, non ci sarebbero stati dubbi oggi perché Shomurodov ha alzato bandiera bianca in vista del derby. Ma il primo cambio, in qualunque caso, in attacco, sarebbe stato quello di Volpato: decisivo contro il Verona la scorsa settimana, con un gol un assist in quello spezzone di partite che Mou gli ha concesso. Il derby non è solo dei big spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ma anche di quei giovani in rampa di lancio dentro Trigoria che fino al momento stanno dando delle soddisfazioni. “I bambini al potere”.

Roma-Lazio, Volpato un regalo di Totti

L’arma di Mourinho è un regalo di Francesco Totti che attraverso la sua agenzia lo ha pescato e lo ha vestito di giallorosso. Lo Special One ha incassato il regalo e lo ha scartato presto. La curiosità di scoprire cosa ci fosse dentro è stata tanta e per il momento il regalo s’è rivelato azzeccato. Non è ancora stato ribattezzato il “bimbo de oro” così come i romanisti hanno chiamato Francesco nel momento della sua esplosione, ma qualche castagna dal fuoco, Volpato, l’ha già tolta.

Ha dimostrato di avere quei colpi in canna che servono. E Mou ha capito di potersi fidare. Lui è lo Special One e queste cose le capisce. Come Special è la partita di questa sera. Il Derby. Con la D maiuscola.