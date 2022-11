Formazioni ufficiali Roma-Lazio, doppia sorpresa Mou: la decisione su Zaniolo

Sono state diramate le formazioni ufficiali del derby della Capitale: ecco le scelte di formazioni in vista della super sfida con la Lazio.

L’attesa sta per finire. Il tredicesimo turno di Serie A vede nel match della Capitale uno dei propri punti di non ritorno. Fari puntati su una stracittadina che regalerà sicuramente emozioni e spettacolo.

Incontro al quale la Roma di José Mourinho si presenta forte della qualificazione ai sedicesimi di Europa League e, più in generale, di un momento di forma che in termini di risultati ha permesso a Pellegrini e compagni di tenere il passo del treno Champions. Proprio il capitano, complice l’assenza di Paulo Dybala, sarà chiamato a confermare la prova fornita contro il Ludogorets. La sorpresa in mediana è però rappresentata da Camara, che ha vinto il ballottaggio con Matic ed affiancherà Bryan Cristante.

Formazioni ufficiali Roma-Lazio: le scelte di Mou

Per il resto, undici confermato, con Zaniolo che affiancherà Abraham, e Belotti che partirà inizialmente dalla panchina. Sulla corsia di destra spazio a Karsdorp, mentre sulla sinistra agirà Zalewski. Difesa inamovibile: la cerniera costituita da Mancini, Smalling ed Ibanez fungerà da protezione davanti a Rui Patricio.

ROMA: (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.