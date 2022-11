Roma, Pellegrini si ferma ancora: nuova tegola e cambio immediato

Roma-Lazio, Pellegrini costretto a chiedere il cambio al minuto ’52. La natura del problema fisico accorso al capitano giallorosso.

Il derby per la Roma non è di certo cominciato nel migliore dei modi. I giallorossi, infatti, hanno chiuso la prima frazione di gioco sotto nel punteggio, a causa della rete siglata da Felipe Anderson che ha contribuito a stappare una partita che gli uomini di Mourinho avevano anche cominciato bene.

Poco dopo l’intervallo, però, è arrivata un’altra brutta notizia per la Roma. Mou è stato costretto ad operare un cambio, inserendo Volpato al posto dell’infortunato Pellegrini. Il capitano della Roma si è accasciato improvvisamente a terra, e con chiari gesti ha fatto capire la natura del suo problema. Per il capitano della Roma si tratta di un problema al flessore destro. Nuova tegola per il capitano giallorosso, che aveva già sofferto questo tipo di problema nelle scorse settimane. Fastidio che evidentemente si porta dietro da diverso tempo, e che continua a tediarlo. Al 52′, dunque, un altro colpo di scena che potrebbe orientare l’esito del derby. Al posto di Pellegrini è entrato subito Volpato, chiamato a rivitalizzare una manovra che dopo le fiammate iniziale è stata imbrigliata dalla difesa biancoceleste, abile ad inaridire le fonti di gioco avversarie.