Roma-Lazio, sorpasso last minute: Mou pesca il jolly di formazione

Roma-Lazio, la decisione di Mou non passa inosservato: manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida dell’Olimpico.

Un derby è sempre un derby. Match dal sapore mai banale, dai risvolti inaspettati, capace di dare senso e di accendere una stagione anche nel buio più totale. Ne sa qualcosa la Roma, che si presenta alla stracittadina con i rivali sempre con la volontà di tenere il passo del treno Champions, e con il desiderio di dare una spallata importante ai biancocelesti, reduci dall’estromissione dalla fase finale dell’Europa League.

Per farlo, lo Special One vuole partire subito forte, per provare ad imprimere sin da subito una svolta importante, incanalando la partita sui binari più congeniali ai giallorossi. Sotto questo punto di vista, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky Sport, secondo cui Camara avrebbe vinto la concorrenza di Matic, per affiancare Bryan Cristante in mediana. Il centrocampista dell’Olimpiacos sta fornendo ottime garanzie in entrambe le fasi di gioco, ed anche contro il Verona la sua prova si è rivelata assolutamente preziosa. Dopo le panchine iniziali, del resto, Mourinho ha cominciato a dargli fiducia con sempre maggiore continuità, e la titolarità nel derby rappresenterebbe una sorta di investitura ufficiale.