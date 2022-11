Roma-Lazio, lo ‘cacciano‘ all’intervallo: “Regalo di Natale, via subito”

Roma-Lazio, la reazione dopo l’errore non è affatto passata inosservata: ecco una rapida carrellata di commenti.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Roma-Lazio. Partita tutto sommato equilibrata, decisa al momento dalla rete di Felipe Anderson, abile a battere Rui Patricio e a regalare il vantaggio ai biancocelesti.

Il brasiliano ha approfittato dell’errore di Ibanez, che in fase di impostazione si è fatto scippare la palla da Pedro, che ha subito servito Anderson: l’attaccante carioca, da due passi, ha freddato Rui Patricio. Risultato immeritato, dal momento che i padroni di casa hanno per lunghi tratti fatto la partita, dando anche la sensazione di poter far male da un momento all’altro. Sfortunati i giallorossi in occasione della traversa colpita da Zaniolo, che a botta sicura ha scheggiato il legno.

Roma-Lazio, l’errore di Ibanez non passa inosservato: furia social

A posteriori, la prima frazione di gioco è stata comunque decisa dall’errore di Ibanez. Grave disattenzione che è finita immediatamente nel mirino della critica, con i tifosi che hanno esternato sui social tutto il proprio malumore. La superficialità con cui Ibanez ha forzato la giocata ad inizio azione è un’ingenuità da annotare con la matita blu. Ecco una rapida carrellata:

Ibanez ha sbagliato compagno — 💛❤️ Elga💛❤️ (@elgabongiorno) November 6, 2022

#Ibanez non so se é stato più ingenuo o più superficiale🤔

Ripartenze dal basso discutibili…#RomaLazio #SerieA — Katia Nicotra (@katianicotra) November 6, 2022

Ibañez out! — Miguel Benítez (@Migbenz) November 6, 2022

Mancini ammonito

Ibanez che regala gol alla Lazio

Palo di Zaniolo Per ora è il classico derby degli ultimi anni #RomaLazio — Michelangelo (@mikimartini13) November 6, 2022

“Gol di Ibanez” ahahahahahah — Lafael Reao (@LafaelReao) November 6, 2022