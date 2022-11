Roma-Lazio, ultim’ora Immobile: la decisione di Sarri

Roma-Lazio, ultim’ora Immobile: ecco la decisione di Sarri a poche ore dal derby sull’attaccante che si è infortunato contro l’Udinese

La decisione di Maurizio Sarri è ufficiale. Era un poco nell’aria visto che i miracoli sono davvero difficili. Adesso non ci sono più dubbi: Ciro Immobile non ci sarà al derby previsto alle 18 allo stadio Olimpico. Il centravanti non risulta nella lista dei convocati diramata dall’allenatore biancoceleste e quindi ha alzato bandiera bianca.

Non ci sono dubbi che Ciro ci abbia provato, anche per via della squalifica di Milinkovic-Savic che non sarà nemmeno lui in campo. Ma il problema muscolare che lo ha colpito nella gara contro l’Udinese non era di facile recupero. E allora ecco che la decisione, nonostante i rumors e quella voglia che c’era, è apparsa quasi naturale.

Roma-Lazio, Immobile dà forfait

Lazio che quindi si affiderà a Felipe Anderson, con molta probabilità, come punta centrale. Almeno queste sembrano le indicazioni della vigilia a meno che Sarri non s’inventi qualcosa in queste ore. In ogni caso l’assenza di Immobile, così come quella di Milinkovic, adesso è ufficiale. Di certo non va benissimo a Mou, e questo è anche giusto sottolinearlo, visto che lo Special One non solo dall’inizio dell’annata ha dovuto fare a meno di Wijnaldum, ma anche Dybala s’è rotto e sta cercando di recuperare per il Mondiale.

E Immobile? E Immobile adesso, quasi con ogni probabilità, cercherà di recuperare con calma per il 2023 non rischiando nulla nelle ultime due sfide della stagione che rimangono prima dello stop del campionato per il Mondiale.