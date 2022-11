Roma-Lazio, Sarri risolve il ‘giallo‘ Immobile | Mou: “Camara titolare? Vi spiego”

Roma-Lazio, le parole di Maurizio Sarri e di José Mourinho a pochi minuti dal fischio d’inizio della stracittadina. Le parole dei due allenatori.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del derby della Capitale, Mourinho e Sarri hanno rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Il primo a parlare è stato il tecnico della Lazio, che ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste:

MOMENTO DI FORMA – “Arrabbiati sì, ci dobbiamo arrivare concentrati. Dobbiamo giocare solo per il popolo laziale. Luis Alberto? Abbiamo fuori Milinkovic, e Luis è un calciatore d’esperienza che ci può dare una mano, sebbene non sia al top. Immobile? Vuole restare vicino alla squadra, perciò è in panchina, ma non è disponibile.

Roma-Lazio, le parole di Mou nel pre-partita

A stretto giro di posta, poi, è stata la volta di José Mourinho, che ha così presentato la gara:

MOURINHO – “Abbiamo riposato. Lazio? Ci conosciamo bene tutti e due, è una squadra difficile da affrontare. Buona squadra, buon allenatore, buona struttura. Al di là che un derby è sempre un derby, loro sono una buona squadra.”

CAMARA – “Rispetto a Matic è un giocatore diverso, ha più intensità. Cristante gioca molti minuti, nelle ultime ha giocato di meno, ed arriva a questo derby con una condizione buona. Abraham? Sta bene di testa, ha vinto le ultime partite, quando si vince, si è felici.”