Ultim’ora, infortunio record: salta la Roma

Ultim’ora, infortunio record e probabilmente salta la Roma. Ecco cosa è successo pochi minuti fa

Infortunio record e Roma a rischio. Ha del clamoroso quanto è successo in Bologna-Torino, le due squadre che hanno aperto la domenica di Serie A. L’attaccante granata Pellegri infatti è stato costretto a uscire dal campo dopo soli tre minuti dall’inizio della partita. Ma l’infortunio alla caviglia è arrivato pochissimi istanti dopo l’avvio della partita.

Sì, infatti, Pellegri è scivolato tre secondi dopo il fischio d’inizio e dopo qualche minuto Juric è stato costretto al cambio perché il giocatore proprio non ce la faceva. Un infortunio incredibile. La sfortuna quindi per Pellegri è stata tanta, visto che comunque in generale, la sua carriera, fino al momento, è stata costellata da molteplici infortuni. Mai prima d’ora, infatti, era riuscito a giocare quattro gare di fila com’era successo fino a questo momento.

Ultim’ora, infortunio record: Pellegri fuori dopo 3 minuti

Domenica prossima è in programma la partita Torino-Roma all’Olimpico. E ovviamente le condizioni di Pellegri verranno valutate già nella giornata di domani, visto che in settimana c’è anche in turno infrasettimanale per quel tour de force del quale vi abbiamo parlato per via della sosta, ormai prossima, per il Mondiale in Qatar. E il Torino potrebbe arrivare nella Capitale senza il proprio attaccante titolare, colui che ha preso il posto di Belotti che è passato alla corte di José Mourinho. A proposito, la sfida di domenica prossima sarà quella del cuore del Gallo dopo gli anni passati all’ombra della Mole.