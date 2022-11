A pochi giorni dal suo possibile rientro in campo di Paulo Dybala, arrivano nuove dichiarazioni sull’arrivo della Joya alla Roma

Alle prese con la riabilitazione dopo la lesione muscolare al retto femorale, Paulo Dybala sta provando a bruciare le tappe per mettersi a disposizione di Leonel Scaloni in vista del Mondiale in Qatar, ma anche per strappare una convocazione per la sfida di domenica pomeriggio contro il Torino. Uno scenario possibile, come emerso anche dalle parole dell’allenatore della Roma, José Mourinho, al termine del Derby. Approdato in giallorosso a parametro zero, l’ex Juventus è stato a lungo un obiettivo dell’Inter.

Proprio del mancato passaggio in nerazzurro ha parlato uno degli intermediari della trattativa, Giacomo Petralito, ai microfoni di calciomercato.it, su TvPlay. Credo che l’Inter si sia mossa tardi, non si è potuta chiudere per parametri economici ed è andato alla Roma. Non si è potuta fare all’ultimo momento. Dybala voleva assolutamente l’Inter“. Queste le parole del noto agente che poi ha raccontato anche la posizione nerazzurra.

Calciomercato Roma, Dybala-Inter: ecco perché è saltata

“Marotta ci ha sperato fino all’ultimo, poi il ragazzo doveva prendere una decisione ed è andato alla Roma”. Parole chiare che ribadiscono come l’opzione interista sia stata per molto tempo la più concreta sul tavolo. Un’opzione che è tuttavia tramontata quando la dirigenza interista ha deciso di dare la precedenza al ritorno di Romelu Lukaku, vincolando l’eventuale arrivo della ‘Joya’ alla partenza di Alexis Sanchez e di uno tra Correa e Dzeko. Buon per la Roma che ora spera di poter riabbracciare il suo fuoriclasse prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Come emerso nelle ultime ore, il 21 giallorosso ha aumentato i carichi di lavoro per provare a mettersi a disposizione dello ‘Special One’ in vista della sfida di domenica prossima contro il Torino. Un recupero che per la Roma potrebbe rivelarsi fondamentale anche alla luce dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini, costretto a fermarsi per una lesione al flessore destro.