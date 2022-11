Sorteggio sedicesimi Europa League LIVE – Dove vederlo GRATIS

La Roma scopre oggi la sua avversaria in Europa League per i sedicesimi: l’orario del sorteggio e dove vederlo in diretta gratuitamente

Il destino della Roma in Europa League viene svelato oggi. Dopo aver faticato per passare la fase a gironi, conquistando il pass per i sedicesimi di finale solo all’ultima giornata contro il Ludogorets, rimontando anche lo svantaggio di una rete nel secondo tempo, i giallorossi ora attendono di scoprire quale sarà l’avversaria scesa dalla Champions League da affrontare nei sedicesimi.

Ovviamente ci sono delle squadre che la Roma spera di non pescare nell’urna del sorteggio, come Barcellona e Ajax. Ma questi non sono gli unici pericoli, perché anche squadre come Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar Donetsk sono temibili. Manca poco all’inizio del sorteggio e scopriamo dove seguirlo.

Europa League, l’orario del sorteggio e dove seguirlo in Tv e streaming gratis

Oggi è un altro giorno importante per la stagione della Roma. I giallorossi tra poche ore scopriranno quale sarà l’avversaria nei sedicesimi di finale di Europa League. All’interno dell’urna di Nyon le avversarie che la Roma potrà pescare saranno: Barcellona, Ajax, Bayer Leverkusen, Sporting Clube de Portugual, Salisburgo, Siviglia, Shakhtar Donetsk. Non la Juventus essendo italiana.

Il sorteggio si potrà seguire in diretta su Sky Sport 24 oppure in streaming su Now Tv, Sky Go e Dazn. Gratuitamente invece sarà disponibile la visione sui canali ufficiali Uefa. Sale dunque l’attesa per scoprire la prossima avversaria della Roma, sperando che questa volta il sorteggio possa essere clemente con la squadra di Mourinho, anche se le avversarie sono tutte di livello.