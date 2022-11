Roma-Lazio, festa sotto la Nord e coro antisemita -VIDEO

Il derby della capitale va alla Lazio grazie al gol di Felipe Anderson: durante i festeggiamenti si alza un coro antisemita in Curva Nord

Tre punti che vanno alla Lazio nel derby di ieri contro la Roma. Lo spettacolo all’interno dello Stadio Olimpico è iniziato prima della partita con le curve che hanno dato vita a due coreografie molto belle che rappresentavano l’appartenenza ai propri colori. Inoltre in Tribuna Tevere la società giallorossa ha fatto esplodere dei fumogeni per arricchire ancora di più i colori dello stadio.

Il gol di Felipe Anderson ha deciso la partita, grazie a un errore di Ibanez in impostazione in area di rigore. I biancocelesti vincono una partita sofferta, con i giocatori che come di consueto a fine partita sono andati a festeggiare sotto la Curva Nord con i propri tifosi. In curva però si è alzato un coro antisemita.

Roma-Lazio, il coro antisemita in Curva Nord

Roma-Lazio non sarà mai una partita come le altre e anche ieri è stato dimostrato. Pronostici, calcoli, non conta niente, tutto può essere deciso da un singolo episodio, proprio come successo ieri. I biancocelesti portano a casa tre punti sofferti in una partita giocata in maniera difensiva dal primo minuto.

Dopo il triplice fischio è partita la festa laziale, come normale che sia, con i giocatori sotto la Curva Nord a gioire con i propri tifosi. In un video pubblicato da ‘La Repubblica’ però si vede come i tifosi biancocelesti abbiano innalzato un coro antisemita nei confronti dei tifosi romanisti cantando: “In Sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaf…”. Il tutto è successo mentre i giocatori festeggiavano, ignari di tali espressioni.