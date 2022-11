Sorteggio EL, tifosi divisi sui social: il tweet del Salisburgo accontenta tutti

La Roma ha pescato il Salisburgo nei playoff di Europa League. Il responso dell’urna di Nyon divide i tifosi giallorossi, spunta anche il siparietto social

Il verdetto ufficiale dell’urna di Nyon ha pescato il Red Bull Salisburgo sulla strada della Roma, per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra austriaca è retrocessa come terza classificata nel girone Champions League del Milan e sarà il prossimo avversario della squadra giallorossa in Europa. Dopo il sorteggio arrivano anche le prime reazioni sui social network, i tifosi della Roma si dividono mentre un tweet del Salisburgo sembra mettere d’accordo davvero tutti.

Il cammino in Europa League per la Roma passa dall’Austria, sorteggiato il Red Bull Salisburgo negli spareggi per accedere agli ottavi di finale. La squadra austriaca si è classificata terza nel girone E di Champions League, dove militava anche il Milan di Stefano Pioli. Gli austriaci sono stati anche capaci di strappare un punto in casa del Chelsea, di sicuro non un avversario da sottovalutare per la Roma di José Mourinho a questo punto della competizione. La doppia sfida, con andata in terra austriaca si giocherà a febbraio, ma i tifosi già si dividono sul web sul verdetto del sorteggio.

Sorteggio EL, tifosi della Roma divisi sul web: frecciata del Salisburgo alla Lazio

Nel campionato austriaco il Salisburgo occupa la prima posizione ed ha ben figurato nel girone di Champions League. Sul web la reazione dei tifosi della Roma è ambigua. Da un lato c’è chi esulta per aver evitato il pericolo Barcellona, dall’altro c’è chi rimane in allarme per le qualità della giovane rosa austriaca. Il Salisburgo ha infatti un’età media davvero bassa, e fa della freschezza e della rapidità di manovra alcuni tra i suoi punti di forza. A mettere d’accordo tutti i tifosi romanisti ci pensa però l’account ufficiale del Salisburgo su Twitter, che lancia una stoccata alla Lazio di Maurizio Sarri. Il profilo in lingua inglese del club austriaco ha così commentato dopo il sorteggio: “Saranno due grandi partite! Felici di giocare contro il più grande club di Roma.”