Roma-Torino, infortunio meno grave: può tornare domenica

Dopo l’infortunio subito ieri la situazione sembrava potesse essere grave, ma arrivano rassicurazioni: potrebbe tornare domenica all’Olimpico

La Roma ha bisogno di rialzare la testa subito dopo il derby perso ieri contro la Lazio. Il match è stato duro, sporco, con poche occasioni e tanti contrasti. Alla fine ad avere la meglio è stata la squadra biancoceleste, trovando il gol grazie a un errore di Ibanez che spalanca la porta a Felipe Anderson. La reazione della Roma ora deve essere immediata per evitare di incappare in un vortice di negatività.

La prossima partita sarà mercoledì contro il Sassuolo in trasferta e poi domenica contro il Torino, per il match che chiuderà il 2022 della Serie A. Proprio domenica all’Olimpico potrebbe tornare un giocatore il cui infortunio sembrava essere più grave del previsto.

Roma-Torino, infortunio Pellegri: “Non sembra nulla di grave”

Nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A tra Bologna e Torino, Pietro Pellegri ha stabilito un nuovo record infortunandosi dopo pochi secondi dal calcio d’inizio. Per l’attaccante granata l’infortunio sembrava poter essere preoccupante e domenica il Torino affronterà la Roma nell’ultima partita di campionato del 2022.

Matteo Paro ha rivelato che il problema di Pellegri sembrerebbe non essere così grave come si pensava. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ l’attaccante potrebbe tornare in campo già domenica contro la Roma. Gli esami che effettuerà nelle prossime ore sveleranno la verità sull’infortunio di Pellegri, che spera di tornare contro i giallorossi in un periodo in cui stava riuscendo a trovare continuità.