Roma, incubo 😖 UFFICIALE: convocazione in nazionale saltata 😮

Roma, il sogno si trasforma in incubo: adesso è anche ufficiale. La convocazione in nazionale per il Mondiale è saltata

Il sogno è durato poco. Forse nemmeno il tempo di rendersene davvero conto. Ma adesso è anche ufficiale, visto che il ct ha diramato la lista dei convocati per il prossimo Mondiale. Non starà vivendo delle ore facili Ibanez, che ieri purtroppo con un errore ha aperto le porte alla vittoria del derby della Lazio, e oggi è stato messo fuori da Tite.

Il commissario tecnico del Brasile gli ha preferito Bremer e Gabriel. E nella lista, oltre all’assenza del difensore della Roma che proprio grazie alle prestazioni dell’ultimo periodo si era guadagnato la convocazione, fa rumore pure l’assenza di Firmino, l’attaccante del Liverpool infatti non farà parte della spedizione verdeoro in Qatar. Ibanez, quindi, è in buona compagnia.

Roma, ufficiale: Ibanez salta il Mondiale

Ovviamente Tite la decisione l’aveva presa già prima della gara di ieri e ovviamente in tutto questo non ha minimamente influito l’errore che è costato il derby alla Roma. Il ct brasiliano non ha scelto all’ultimo minuto ma aveva già deciso di ufficializzare oggi chi sarebbe stato il prescelto. Magari ha pensato di far passare un altro weekend per cercare di capire se ci fossero degli infortuni dell’ultim’ora che lo avrebbero costretto a cambiare quelle che erano le sue idee. Ma così non è stato e allora ecco che Ibanez è rimasto fuori.

Un derby difficile per il difensore macchiato da un errore che è costato un punto. Perché per quello che s’era visto fino all’episodio incriminato sembrava senza dubbio una partita da pareggio che solamente una cosa del genere avrebbe potuto sbloccare. Purtroppo è successo dalla parte giallorossa. E Ibanez dovrà mettersi immediatamente l’episodio alle spalle.