Salisburgo-Roma, UFFICIALE: date e orari della sfida

Salisburgo-Roma, ufficiale: ecco le date e gli orari della doppia sfida che la squadra di Mourinho affronterà in Europa League

Stamattina il sorteggio, poco fa le date e gli orari ufficiale. Si delineano quelli che saranno i prossimi impegni della Roma di Mourinho, che dopo le due partite in programma da qui a domenica, volerà in Giappone per la tournée in attesa di ricominciare a giocare sia in campionato che in Europa League. L’urna, ai giallorossi, ha regalato il Salisburgo, club retrocesso dalla Champions League dal girone del Milan e del Chelsea.

Un doppio impegno difficile contro una squadra che fa della velocità, soprattutto dalla metà campo in poi, la propria arma migliore, con quell’Okafor, lì davanti, che riesce sempre a mettere apprensione alle difese avversarie. Insomma, c’è da prenderlo con le pinze e c’è da prepararsi bene, benissimo.

Salisburgo-Roma, le date ufficiali del prossimo impegno

Come detto ci sono anche le date ufficiali quindi, romanisti, iniziate ad organizzare il viaggio come sempre avete fatto per quella che sarà una trasferta decisiva per la Roma in Europa. La prima gara, quella d’andata, è in programma il prossimo 16 febbraio alle 18:45 ovviamente in trasferta. Il ritorno la settimana dopo, il 23 febbraio, alle 21 allo stadio Olimpico.

Le due partite sono inserite in un calendario complicato. Sì, perché prima della gara d’andata la Roma giocherà in trasferta sul campo del Lecce. Poi, nel mezzo, ci sarà la partita all’Olimpico contro il Verona e, a chiusura del cerchio, quella contro la Cremonese lontano dalle mura amiche. Tre squadre che quasi sicuramente lotteranno per la salvezza e che cercheranno di sfruttare il ritorno delle coppe europee per rubare punti pesanti. Tre sfide scorbutiche, di quelle da prendere con le pinze. Servirà sicuramente una cosa a Mou: avere tutti gli uomini a disposizione. In questo modo non c’è paura di nessuno.