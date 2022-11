Calciomercato Roma, accordo totale e zero sorprese: questione di “rispetto”

Calciomercato Roma, addio annunciato in diretta: il giocatore arriva subito. Ecco le parole e l’obiettivo dell’innesto giallorosso

L’accordo è totale e di soprese non ce ne saranno. Su questo ci dovrebbero essere poche discussioni nonostante alcune parole uscite fuori ieri che lasciavano presagire a qualcosa di diverso. Ma il Corriere dello Spot in edicola questa mattina toglie via tutte quelle che erano le nubi che si erano addensate attorno all’affare Solbakken. Il giocatore sarà giallorosso, bisogna solamente capire quando inizierà ad allenarsi agli ordini di Mourinho.

C’è solamente un motivo per il quale il giocatore non s’è sbilanciato su quella che sarà la sua prossima destinazione: una questione di rispetto per via degli screzi che ci sono stati lo scorso anno in Conference League tra l’allenatore Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos. In poche parole, quello che ha frenato Solbakken che si appresta a disputare la sua ultima partita con la maglia del Bodo, è solamente una questione di rispetto per quello che è stato il suo percorso all’interno del club norvegese.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Solbakken

Tutto fatto. Nessuna sorpresa. E Mourinho può già iniziare a pensare a come impiegare il giocatore da gennaio in poi, da quando lo stesso – almeno è questa la sensazione al momento – inizierà ad allenarsi dalle parti di Trigoria. L’obiettivo dell’attaccante comunque, cercando di fare un poco di pressione sull’attuale club con il quale ha un accordo fino al prossimo 31 dicembre, è quello di avere un nulla osta per prendere subito un aereo direzione Roma e mettersi a disposizione. Le frizioni che vi abbiamo raccontato prima mettono a rischio questo lasciapassare del Bodo. Vedremo.

In ogni caso, Solbakken, firmerà con la Roma un accordo di circa un milioni di euro netto a stagione più i bonus. Il suo contratto dovrebbe durare quattro anni. Ma questi ormai sono dettagli. La notizia, principale, è che di sorprese non ce ne saranno.