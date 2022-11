Calciomercato Roma, addio da 70 milioni e doppia tentazione Juventus

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con la Juve all’orizzonte in Serie A. 70 milioni sul piatto per il doppio assalto: l’effetto domino può essere travolgente

Solo 180 minuti di gioco separano la Serie A dalla lunga sosta di metà novembre. Quest’oggi avrà il via la quattordicesima giornata di Serie A, con il Napoli che tenta la fuga scudetto in solitaria. La Roma scenderà in campo invece domani pomeriggio, alle ore 18:30 in casa del Sassuolo. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria per riscattare l’amara sconfitta patita nel derby ma non solo. La lotta per un piazzamento in Champions League si fa serrata, col quarto posto attualmente a meno due punti. Ed in chiave calciomercato si apre un nuovo scenario con la Juventus che ha acceso un doppio radar in casa giallorossa.

Due gare fondamentali attendono la Roma di José Mourinho prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. La squadra giallorossa. orfana per infortunio di Lorenzo Pellegrini, domani pomeriggio farà visita al Sassuolo di Alessio Dionisi. La trasferta in terra emiliana sarà decisiva per capire se la sconfitta nel derby è stata assimilata dalla squadra, ancora in piena lotta per un piazzamento in Champions League. Sono solo due i punti che separano la Roma dall’Atalanta, quarta forza del campionato. Giallorossi a quota 25, a braccetto con la Juventus, reduce dalla vittoria contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, 70 milioni per Chiesa e doppio assalto Juve

Il campionato italiano offre nuovi spunti per quel che riguarda il futuro del calciomercato. La Juventus, secondo quanto riferito dal sito Calciomercatonews.com, starebbe riflettendo sul futuro di Federico Chiesa. L’attaccante bianconero è da poco tornato a disposizione di Massimiliano Allegri, che sta dosando le sue forze in vista di un pieno recupero. Ma la società torinese potrebbe pensare seriamente di metterlo sul mercato nella prossima estate. La somma necessaria per il cartellino dell’ex Fiorentina si aggirerebbe sui 60/70 milioni di euro. Gruzzoletto che la Juventus potrebbe cercare di reinvestire in casa Roma, per strappare due gioielli alla corte di Mourinho. Parliamo di Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski, una doppietta che sarebbe molto gradita dal tecnico e dalla società bianconera. Due giocatori fondamentali per José Mourinho, che senza alcun dubbio si opporrebbe con decisione all’ipotesi di cessione.