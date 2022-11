Nuovo infortunio e niente Qatar: spiraglio Mondiale per Dybala

Niente convocazione con l’Argentina e infortunio guastafeste. Dybala si scalda, tutti gli aggiornamenti in vista del Mondiale in Qatar.

Nascondere che sia un periodo complicato all’ombra del Colosseo risulterebbe ipocrita. Sulla sponda più numerosa e colorata del Tevere, infatti, non è stata ancora del tutto razionalizzata la sconfitta di domenica scorsa contro la Lazio, simile al non meno doloroso scacco contro il Napoli ma generatrice di una delusione ancora più importante.

I motivi sono plurimi e ovvi. A partire dall’importanza di una stracittadina particolarmente sentita nella Capitale rispetto a tante altre città. Ancora, poi, lo scontro con Sarri rappresentava un’ottima occasione per continuare una risalita in campionato spedita e importante.

Se a ciò si aggiunge il fatto che la compagine biancoceleste non potesse contare su due delle pedine più importanti dell’organico tutto e che il gol vittoria di Felipe Anderson sia stato propiziato da un errore da parte di Roger Ibanez, simile a quelli commessi nella stessa gara due anni fa, si comprende bene come l’umore non sia dei migliori.

Arrendersi e fermarsi ora non avrebbe però senso, soprattutto alla luce dell’importanza e della nobiltà dei due prossimi impegni da affrontare al fine di edulcorare lo stato d’animo attuale e implementare un bottino fin qui depauperato da diversi passi falsi non sempre aspettati. Frattanto, come è ovvio e giusto che sia, l’attenzione mediatica inizia a convergere sempre più verso quell’evento in Qatar del quale si parla e discute (non senza critiche) da diverso tempo.

Niente Mondiale in Qatar per Lo Celso: infortunio e spiraglio Dybala

Questo anche in una Roma che ha iniziato molto presto a chiedersi quale potesse essere l’ingerenza della caduta di tale evento ad interim e se in essa risiedesse anche l’involuzione di chi, come Abraham, non abbia affatto rispettato gli standard. Da circa un mese a questa parte, poi, la curiosità sudamericana circa la possibile convocazione dell’infortunato Paulo Dybala in extremis ha stimolato e fatto discutere anche i tifosi della Roma.

Storie Instagram in palestra e amore per la casacca dell’Albiceleste lasciavano sottintendere come la Joya fosse disposto a fare di tutto per provare a volare con Messi e compagni. Ciò che è certo, ad oggi, è che per il 21 di Mourinho potrebbe essersi aperto uno spiraglio di speranza. Questo alla luce dell’infortunio capitato a Giovanni Lo Celso, rimediato il 30 ottobre nella partita Villarreal-Athletic Bilbao.

La sua assenza in Qatar è stata confermata, a causa di una lesione muscolare che impedirà a Scaloni di puntare su quell’ex Tottenham divenuto centrale e importante sotto la sua gestione tecnica. A quanto riportato da Tyc Sport si aggiungano anche le notizie di queste ore circa la fiducia in aumento per un rientro di Paulo già contro il Torino che sottintende uno stato di forma certamente migliore rispetto a qualche tempo fa. Chissà che questo non possa convincere Scaloni, al netto della consapevolezza che l’indiziato principale a prendere il posto del 20 potrebbe essere Enzo Fernandez.