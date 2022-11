Recupero e Mondiale nel mirino: messaggio ufficiale di Dybala

Recupero e Mondiale nel mirino: il messaggio di Dybala è chiarissimo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul 21 di Mourinho.

L’assenza dell’ex Juventus si è certamente fatta sentire non poco in questo periodo ricco di momenti altalenanti per i giallorossi. Dopo le difficoltà palesate nella primissima parte di stagione, durante la quale gli adepti di Mourinho erano comunque riusciti a trovare una certa continuità, nelle ultime settimane i giallorossi hanno registrato plurime battute di arresto. Ovviamente, il riferimento non può andare allo scacco contro il Napoli dello scorso 23 ottobre e a quello ancor più fresco e nocivo contro la Lazio.

Della stracittadina di domenica abbiamo già parlato in questi giorni, sottolineando il rammarico della piazza tutta e la posizione di un José Mourinho che nella conferenza stampa odierna ha palesato un istrionismo e una monumentalità in grado di sottolineare per l’ennesima volta e nonostante le attuali difficoltà l’importanza di avere un tecnico, un gestore e un comunicatore come il portoghese in panchina.

Dybala al lavoro e recupero vicino: speranza Qatar per il 21?

Ciò che è certo, ad oggi, è che la Roma ha già deluso diversi tifosi in plurime circostanza. Più che delusione, sarebbe corretto parlare di una disillusione abbattutasi su un ambiente che non ha comunque mai smorzato entusiasmo e dissipamento amoroso nei confronti di mister e giocatori. Questo anche alla luce delle tante assenze che, pur non dovendo più rappresentare alibi o scusanti rispetto all’oggettiva e non del tutto giustificata difficoltà offensiva della squadra, devono comunque assumere il valore di una variante da tenere in considerazione.

Al di là di Wijnaldum, ad essere percepita particolarmente è stata l’assenza di Paulo Dybala, fermatosi contro il Lecce a inizio ottobre, in uno dei momenti di maggiore splendore dei suoi ultimi mesi. Come già raccontatovi, l’infortunio di Lo Celso sembra adesso aprire uno spiraglio per una convocazione in extremis con la Nazionale di Scaloni per partire in direzione Qatar. I più attenti alle sue storie Instagram avranno certamente notato lo stacanovismo da lui condiviso con costanti presenze in palestra, sovente con la propria compagna di vita, Oriana Sabatini.

L’ultima foto, rigorosamente in sala attrezzi e con chiare finalità e allusioni pubblicitarie al noto sponsor sportivo, potrebbe però sottintendere il forte anelito di Paulo al voler partire con l’Albiceleste, in vista di un evento certamente catalogabile tra i maggiormente amati e attesi dai calciatori. La didascalia del su citato scatto recita un lapidario “Focus”. Nei prossimi giorni capiremo esattamente su cosa.