Roma, annuncio ufficiale: convocazione rifiutata tre volte

Roma, annuncio ufficiale: ha rifiutato la convocazione per ben tre volte e ha deciso di conseguenza dove giocare nei prossimi anni

Ci hanno provato in tutti i modi a strapparlo alla maglia azzurra. Fino all’ultimo secondo mettendo anche sul piatto la possibilità di andare al prossimo Mondiale, quello che tra poco inizierà in Qatar. Ma lui ha risposto di no, per ben tre volte, annunciando di fatto il suo futuro. Idee chiare, insomma, nonostante la giovane età e nonostante la possibilità di partecipare a quella manifestazione che è il sogno di tutti i calciatori.

Ma Volpato ha detto di no all’Australia. Lui vuole giocare nell’Italia. Ad ufficializzare quella che è stata la decisione del giocatore è stato appunto il ct della nazionale Arnold, spiegando che era nei “26 e ci ho parlato tre volte lunedì. Si è preso del tempo – ha detto ancora il tecnico – ma poi alla fine non se l’è sentita”.

Roma, Volpato ha rifiutato l’Australia

Volpato quindi ha fatto chiaramente intendere di voler giocare con la maglia azzurra qualora Roberto Mancini lo chiamasse. Dal proprio canto lui ha dimostrato di avere gli attributi e di non lasciarsi trascinare dal momento. Sì, andare a giocare il Mondiale probabilmente è una cosa immensa, grandissima, ma c’è da guardare al futuro e il futuro dice che è un giovanissimo, un “bambino” così lo chiama Mourinho in conferenza. E magari sarà anche stato lo Special One a consigliarlo, anche se ci sembra esagerato che un tecnico, che è sì Special, possa aver influito in una decisione del genere, così importante per il futuro del calciatore.

Insomma: Volpato rimarrà a Trigoria con la squadra e lavorerà insieme ai compagni che non partiranno per il Qatar. Una scelta che la Roma sicuramente ha apprezzato. E probabilmente anche Mancini.