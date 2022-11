Calciomercato Roma, “caso” Wijnaldum: Mourinho si fa sentire

L’allenatore della Roma ha mandato un messaggio chiaro in vista della finestra invernale di calciomercato, con l’olandese ancora ai box

Georginio Wijnaldum è il giocatore più atteso da tutti i tifosi della Roma, che hanno potuto apprezzare solo un pizzico del suo talento in quella finestra in cui è sceso in campo. Pochi minuti sono bastati per far sognare tutti i giallorossi presenti allo stadio e incollati allo schermo, che poi nei giorni successivi hanno visto infrangersi il sogno. Negli ultimi giorni di agosto, l’olandese ha subito la rottura della tibia a causa di un intervento scomposto di Afena-Gyan e da quel momento sta recuperando. Giorni che sembrano non passare mai per tutti i romanisti, che aspettano solo il rientro dell’ex PSG.

Sin dalle prime notizie, il rientro del centrocampista non sarebbe stato veloce, con le previsioni più ottimiste che lo rivedevano in campo a gennaio del 2023. La decisione dell’ex Liverpool di non operarsi non ha migliorato la situazione. La terapia conservativa, infatti, è più lenta rispetto a un intervento chirurgico e già questo ha rallentato la questione. In questi mesi, comunque, Gini ha rassicurato i suoi tifosi con tante foto e video pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui ha aggiornato passo passo i suoi follower sul recupero. Dai primi allenamenti al taglio del gesso, l’olandese sta procedendo spedito verso il ritorno in campo.

Roma, Wijnaldum può tornare a febbraio

Come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho ha spaventato tutti i tifosi con le dichiarazioni post derby. Il tecnico portoghese ha fissato gli obiettivi per gli infortunati, affermando che non si sa ancora se Gini sarà disponibile per la ripresa a gennaio. Una frase che ha spaventato molti, ma che è può essere intesa come un messaggio per Tiago Pinto. Il general manager, infatti, deve correre ai ripari visto che il rientro del trentunenne potrebbe portarsi per le lunghe.