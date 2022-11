Calciomercato Roma, dal rimpianto all’occasione 🚨 : sfida a Juve e Milan 👀

Calciomercato Roma, dal rimpianto all’occasione. Sfida a Juventus e Milan per il colpaccio grosso che arriva direttamente dalla Liga

L’occasione diventa sempre più importante e le voci di un possibile addio continuano ad arrivare dalla Spagna e vengono confermate anche dal portale calciomercato.it. La situazione sembra delinearsi sempre di più e da un possibile rimpianto adesso diventa qualcosa di diverso.

Insomma, la situazione che gravita attorno a Rodrigo De Paul si fa sempre e decisamente più chiara. Il giocatore argentino, ormai da un anno e mezzo alla corte di Simeone all’Atletico Madrid, non ha mai del tutto convinto e inoltre in questa stagione ha avuto anche degli screzi con il proprio allenatore. Tant’è che si parla di un addio possibile già nel prossimo mese di gennaio alla riapertura del calciomercato. Un’ipotesi che non sembra del tutto campata in aria anche per via di quelle che sono le indiscrezioni riportate da fichajes.net che vedono i Colchoneros impegnati in quella che potrebbe essere un’operazione di mercato assai importante e che riguarda Enzo Fernandez del Benfica.

Calciomercato Roma, occasione De Paul

Quest’ultimo era stato già accostato alla Roma e pure al Milan, ma poi dall’Italia non se ne fece nulla. Un rimpianto, questo, per i colori giallorossi che apre però a quella che come detto è l’occasione De Paul. Un ritorno in Italia dell’ex Udinese appare probabile e anche molto presto diremmo. Anche se la concorrenza così come vi abbiamo raccontato non è delle più semplici da superare: sul giocatore ci sono Juventus e Milan pronte a fare carte false per strapparlo.

Un intreccio di mercato che comunque potrebbe vedere la “luce” molto presto. Con Mourinho che inizia a spazientirsi e che chiede rinforzi. In questo momento lo Special One con gli uomini che ha a disposizione, sta facendo davvero il massimo.