Calciomercato Roma, Mourinho lo silura: “trovati una squadra a gennaio”. Conferenza stampa incandescente quella dello Special One.

Non è andato giù nessun modo a Mourinho l’atteggiamento di quel calciatore che secondo lui stasera “ha tradito la squadra e il loro dei compagni”. E dopo averlo fatto ai microfoni di Dazn, anche in conferenza stampa lo Special One ha rincarato la dose. Senza girarci intorno e senza freni. “Ho invitato il giocatore in questione a cercarsi una squadra per gennaio. Però non credo”. Parole durissime quello di Mou.

Insomma, un post gara incandescente, uno di quelli che rimarranno nella storia della Roma e uno di quelli che terrà banco nei prossimi giorni. Per capire con chi ce l’aveva Mou basterà, forse, aspettare la prossima gara interna contro il Torino e vedere chi scenderà in campo e chi andrà in panchina o addirittura in tribuna. Perché dopo un’uscita del genere difficilmente il giocatore in questione vedrà il campo.