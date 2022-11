Probabili formazioni Sassuolo-Roma, Primavera Mourinho: attacco inedito

Ultima trasferta del 2022 per la Roma che affronterà oggi il Sassuolo: Mourinho punta sui giovani e propone un attacco inedito

Lasciata alle spalle la sconfitta del derby, anche se inevitabilmente continua a pesare, la Roma è chiamata a raccogliere il massimo punteggio nelle prossime due partite, le ultime del 2022. La squadra di Mourinho questa sera alle 18:30 affronterà al Mapei Stadium il Sassuolo. Contro i neroverdi i giallorossi hanno faticato sia all’andata che al ritorno lo scorso anno e questo Mourinho lo ricorda bene.

Inoltre conquistare i tre punti significherebbe accorciare le distanze dal Milan, fermato ieri sullo 0-0 dalla Cremonese. Per la partita di oggi Mourinho è pronto a cambiare molto, puntando sui giovani. Attacco mai visto prima.

Probabili formazioni Sassuolo-Roma, Belotti al posto di Abraham: Volpato titolare

La Roma è pronta a cambiare volto per la partita di oggi contro il Sassuolo. La sconfitta nel derby brucia, ma oggi i giallorossi vogliono tornare subito a vincere. Per il match del Mapei Stadium il tecnico José Mourinho potrebbe rivoluzionare la squadra puntando soprattutto sui giovani. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Volpato dovrebbe partire titolare sulla trequarti offensiva, mentre in attacco Belotti potrebbe prendere il posto di Abraham al fianco di Zaniolo.

In porta come sempre ci sarà Rui Patricio con la difesa a tre confermata con Mancini, Smalling e Ibanez, quest’ultimo difeso a spada tratta da Mourinho dopo l’errore al derby. Sulle corsie esterne torna titolare Celik a destra, mentre a sinistra potrebbe esserci El Shaarawy. Infine a centrocampo turno di riposo per Cristante, con la coppia Matic-Camara titolare. Questa la probabile formazione giallorossa:

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Matic, Camara, El Shaarawy, Volpato, Zaniolo, Belotti