Voti Sassuolo-Roma, non basta Abraham: bocciature in difesa

Voti Sassuolo-Roma, a Mourinho non basta la rete di Tammy Abraham: bocciature in difesa e anche davanti oltre l’inglese poca brillantezza

Abraham illude. Dietro si balla e la Roma pareggia contro il Sassuolo. Era appena passata in vantaggio la squadra di Mourinho, poi un attacco alla profondità ha messo in difficoltà tutta la retroguardia giallorossa, con Karsdorp che s’è fatto prendere alle spalle, Mancini in ritardo, e Smalling che prima ha tenuto in gioco l’esterno neroverde e poi s’è perso Pinamonti che lo ha anticipato e che ha battuto Rui Patricio.

Un punto che lascia l’amaro in bocca soprattutto per il gol del vantaggio arrivato quasi sul finale, quando con un poco di concentrazione in più forse la Roma avrebbe potuto portare a casa l’intera posta in palio. Ma così non è stato, purtroppo, e i giallorossi rimangono quinti in classifica.

Voti Sassuolo-Roma, Rui Patricio tiene a galla Mou

Bocciati dietro. Tranne Rui Patricio che sia nel primo tempo che nel secondo ha tenuto a galla la Roma con due parate importanti. Bene l’impatto di Abraham, ovviamente, sulla partita. Mentre male ancora Belotti, che il suo contributo non l’ha proprio dato anche se onestamente stasera di tempo ne ha avuto poco. Ecco, comunque, i nostri voti.

ROMA: (3-4-1-2) Rui Patricio 7; Mancini 5.5, Smalling 5, Ibañez 6; Celik 6 (65′ Karsdorp 5), Cristante 6, Matic 6.5, Zalewski 5 (65′ El Shaarawy 5.5); Zaniolo 6 (78′ Belotti sv), Volpato 5 (73′ Bove sv), Shomurodov 5 (65′ Abraham 7).