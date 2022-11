Calciomercato Roma,❌caso Karsdorp: arriva il confronto 🗣

Calciomercato Roma, dopo l’attacco di Josè Mourinho in seguito al pareggio contro il Sassuolo esplode il caso Karsdorp in casa giallorossa

Dopo il pareggio del Mapei Stadium, che ha visto il Sassuolo raggiungere la Roma a 5 minuti dal novantesimo, è esplosa la rabbia di José Mourinho. Il tecnico portoghese, senza mai nominare il calciatore, si è scagliato con veemenza contro l’atteggiamento di un giocatore sceso in campo al Mapei. A finire nel mirino è stato il terzino destro, Rick Karsdorp, che avrebbe fatto infuriare l’allenatore della Roma in più di un occasione. Ecco la reazione del calciatore, l’attacco di Mou può stravolgere il suo futuro in casa giallorossa.

Nell’immediato post partita del Mapei stadium è esplosa la rabbia di José Mourinho. Il tecnico portoghese è apparso furioso dopo il pareggio subito in rimonta a 5 minuti dal vantaggio di Abraham. Le parole del mister a fine gara sono state eloquenti: “Siamo stati traditi da un giocatore che ha avuto un atteggiamento non professionale. Gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio.” Seppure non nominato sin da subito tifosi ed addetti ai lavori hanno individuato in Rick Karsdorp il destinatario dell’attacco del tecnico della Roma. Ed è esploso un vero e proprio caso sul futuro del terzino olandese.

Calciomercato Roma, Karsdorp sorpreso: incontro con Pinto

Secondo quanto riportato da Il Tempo il calciatore olandese è completamente sorpreso dopo quanto accaduto nel post partita del Mapei. José Mourinho, dopo l’errore nel derby di Ibanez, aveva difeso a tamburo battente il proprio difensore centrale. Con l’olandese è successo l’opposto, benché non sia mai stato nominato direttamente tutti gli indizi portano chiaramente al numero 2 giallorosso. Il terzino ex Feyenord è alla sua quinta stagione in maglia giallorossa ma ora il suo futuro è totalmente un rebus. Il contratto tra la Roma ed il calciatore olandese scadrà nel 2025 e, dopo quanto accaduto al Mapei, ci sarà un confronto diretto tra lo stesso Rick Karsdorp e Tiago Pinto. Il general manager portoghese riuscirà a sbrogliare la matassa venutasi a creare dopo quanto accaduto in casa del Sassuolo?