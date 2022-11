Manca una sola partita prima della lunga sosta invernale per il Mondiale in programma a partire dal 20 novembre in Qatar. Già ieri però l’allenatore della Roma José Mourinho ha dato via alla finestra di calciomercato dei giallorossi, dichiarando in conferenza stampa di avere riferito a un suo calciatore di trovarsi un’altra squadra a gennaio.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!