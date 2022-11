Calciomercato Roma, il due di picche ribalta il Milan: così salta tutto

Calciomercato Roma, la risposta di Conte che cambia le carte in tavola, aprendo nuovi scenari: ecco cosa potrebbe succedere.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, gli addetti ai lavori stanno già scandagliando diverse opzioni, per non farsi trovare impreparati.

Alla luce delle ultime vicissitudini, si prospetta un campagna trasferimenti piuttosto movimentata in casa Roma, con Tiago Pinto che oltre a curare l’aspetto legato alle uscite, vuole imprimere una svolta importante a quegli obiettivi da tempo individuati. Sotto questo punto di vista, la difesa potrebbe essere uno dei reparti maggiormente attenzionati in casa giallorossa. Soprattutto se dovesse essere ceduto Kumbulla, la cui permanenza all’ombra della Capitale sembra essere sempre più complicata, la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di effettuare un altro innesto per il pacchetto difensivo.

Calciomercato Roma, assalto Milan per Tanganga: risposta immediata di Conte

Ricordiamo che la Roma non ha a disposizione ulteriori slot per gli extracomunitari, ragion per cui almeno a gennaio bisognerà effettuare una cospicua cernita ai tanti nomi che vengono accostati senza soluzione di continuità ai giallorossi. In questa lista rientra anche Tanganga, difensore centrale in forza al Tottenham, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025. Non essendo in possesso del passaporto comunitario, il difensore potrebbe trasferirsi alla Roma solo a partire dalla prossima estate. Tuttavia, il poliedrico difensore degli Spurs fa gola a diversi club in Serie A. Secondo quanto riferito da Calciomercatoweb.it, il Milan potrebbe ritornare alla carica già a gennaio, per regalare a Pioli un innesto importante, alla luce dei tanti impegni che vedranno protagonisti i rossoneri.

Tuttavia, il tecnico del Tottenham non ha alcuna intenzione di privarsi di Tanganga, e salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe impedirne la cessione, almeno a gennaio. Chiaramente anche il futuro del tecnico salentino è ancora tutto da scrivere, visto che dovrà essere approfondito.