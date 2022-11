Caos Danilo e mancato rigore in Verona-Juve: un’altra volta Smalling

Fallo di mano di Danilo in area e anche Roma coinvolta. La discussione sta infiammando gli animi di tanti tifosi, non solo della Juventus.

La squadra di Allegri sembra in queste ultime settimane aver trovato una buona continuità in campionato, l’entusiasmo per la quale è certamente stato lenito dall’eliminazione dalla Champions senza che però ciò impattasse sul buon prosieguo in Serie A. Dopo l’imposizione con il Torino nel Derby della Mole, la Vecchia Signora ha infatti sempre vinto, portando sovente a casa i tre punti con prestazioni non brillantissime ma alla base di vittoria di misura.

Un modus operandi squisitamente “allegriano” e, se volete, nemmeno così lontano da quella visione dello stesso mister della Roma per la prima volta, forse, in grado seriamente di generare discussioni e dividere la piazza circa la visione del suo operato. Sulla bocca di tutti, infatti, sono in queste ore le sue dichiarazioni sulla mancata professionalità di un giocatore, a detta dei più corrispondente a Rick Karsdorp, nonostante l’ineluttabile ermetismo di José circa il nome cui si riferisse.

In questi minuti, però, a fare particolarmente rumore potrebbe però essere anche un’altra questione, non proprio legata al mondo Roma ma nemmeno totalmente slegata. La Juventus è infatti reduce dall’ennesima vittoria di un iter che, come detto sopra, è iniziato proprio con l’imposizione nella stracittadina sabauda di circa un mese fa. Nonostante le difficoltà, la compagine zebrata si trova a 28 punti, a più due sulla Roma e a solo due lunghezze di distanza dal Milan.

Fallo di Danilo e mancato rigore in Verona-Juventus: Smalling chiamato in causa

Un piazzamento certamente importante e che cercheranno di migliorare anche in futuro. A viziare l’imposizione al Bentegodi, secondo molti, sarebbe stata però la mancata assegnazione del rigore all’Hellas Verona. Poco dopo il gol di Moise Kean, arbitro e Var hanno portato al non fischio del fallo di mano di Danilo in area di rigore. Plurime, ovviamente, le posizioni e le polemiche generate, soprattutto alla luce della densità attualmente caratterizzante la zona Champions e che rende ogni singolo dettaglio potenzialmente fondamentale.

Come dicevamo, la questione ha in parte toccato anche il mondo giallorosso. Non tanto per a vicinanza tra le due rose in classifica, quanto, piuttosto, per il parallelismo da molti generato tra quanto accaduto quest’oggi e un episodio simile che ha coinvolto Chris Smalling nella partita dello scorso 27 agosto. L’ex Manchester Unnited, come già accaduto in passato, è stato chiamato in causa, ricoprendo il ruolo di una sorta di metro di giudizio o paragone.

Un tifoso bianconero, inserendo l’immagine dell’intervento del 6 di Mourinho in quell’occasione, ha ironicamente scritto: “Sempre loro, guarda anche qua come Danilo prenda la palla con la mano. Radiate questi ladri bianconeri”. Oppure:“Se fischiate rigore a Danilo pretendo che venga assegnato quello in Juventus-Roma dopo il tocco di mano di Chris Smalling“. Un altro tifoso della Juventus, invece, ammette: “Ci è andata bene: è vero che si può paragonare a quello di Smalling e che si possono rivendicare i tanti errori da inizio anno o ascoltare le analisi di Marelli. Ammetto che però, a parti inverse, non ricevere questo rigore mi farebbe arrabbiare“.

Infine, riportiamo la posizione di chi abbia provato a disambiguare il parallelismo, bollando come netto il fallo di stasera. “Smalling era in caduta con il braccio dietro al corpo di appoggio. Il rigore p netto, a meno che Danilo non stesse in quella posizione per decollare“.