Roma, annuncio e richiesta immediata dell’agente di Karsdorp

Roma, annuncio dell’agente di Karsdorp dopo le tante voci sul suo assistito generate dalla sviolinata di Mourinho.

Si parta da una sottolineatura forse scontata ma fondamentale. Da parte del mister giallorosso non è mai stato esplicitato un nome dopo il pareggio contro il Sassuolo. Per meglio dire, José ha specificato di riferirsi a Tammy Abraham pochi minuti dopo l’ammissione circa la domanda posta ad uno dei suoi giocatori a fine gara. “Ho chiesto perché abbia palesato quest’atteggiamento solo oggi e non anche nelle giornate precedenti”. Questo, più o meno, il contenuto delle sue parole prima di ammettere: “Posso dirlo, mi riferivo a Tammy”.

Quelle sul bomber finalmente sbloccatosi (si spera) sono state però solamente una parte del commento del mister dopo l’ 1 a 1 contro Dionisi, rappresentante certamente non il risultato sperato ma, parola dello stesso José, tutt’altro che una disfatta. Certo, impossibile negare che la delusione post derby e l’attuale brevità di lunghezze in classifica, unitamente alla mole di tifosi accorsi fino al Mapei Stadium, quasi imponeva il regalo di tre punti ad una piazza disillusa ma altrettanto consapevole di poter ancora sperare in diversi obiettivi.

Roma, annuncio dell’agente di Karsdorp dopo le parole di Mourinho

Come ormai universalmente noto, a fare particolarmente rumore sono state però le parole di Mourinho circa l’unico giocatore sui sedici schierati in campo che non abbia palesato un atteggiamento professionale. Sia in diretta televisiva che nella conseguente conferenza stampa, José ha infatti rimarcato di aver inveito contro un giallorosso per un atteggiamento definito poco professionale e da “traditore”.

Giusto ribadirlo, il nome di Rick Karsdorp è stato frutto di un’associazione successiva, generata certamente dall’atteggiamento in campo e da precedenti episodi legati all’olandese nel passato più e meno recente ma nessuna dichiarazione del tecnico ha mai nemmeno minimante alluso ad un giocatore specifico.

Ciononostante, sul laterale fiammingo, come prevedibile, si è abbattuta una vera e propria bomba mediatica. Impossibile che questa, dunque, non generasse a sua volta la reazione di chi, giustamente, ne debba garantire gli interessi, non solo economici. Come riportato dal portale olandese, Nos.nl, l’agente di H2 Agency, Johan Henkes, ha infatti così commentato la vicenda. “Le dichiarazioni di Mourinho ci hanno sorpreso. Puntano sul nome di Rick senza che questo sia esplicitato dall’allenatore o dal club. Intendiamo avere delle spiegazioni dalla Roma circa le parole del mister e sulle modalità con le quali si è espresso“.