Roma, il gol di Abraham non basta: lo fanno fuori

Roma, il gol di Abraham non basta: dall’Inghilterra sentenza già arrivata. Lo fanno fuori e si attende solamente l’annuncio ufficiale

Il gol non basta a Tammy Abraham. Il gol segnato ieri contro il Sassuolo sembrerebbe non sia arrivato nel momento in cui serviva. Il ribaltone non c’è stato, quello dell’ultim’ora, ma c’è stato prima, quando l’attaccante inglese non è riuscito almeno fino al momento ad essere decisivo nella stagione della Roma. Sognava il Mondiale, Tammy. Ma probabilmente, almeno secondo quanto riportato dal Daily Telegraph nella giornata di oggi, rimarrà fuori dalla lista dei convocati.

Manca poco all’annuncio ufficiale delle convocazioni da parte del ct inglese Southgate. E questo, secondo i ben informati media britannici, avrebbe deciso di far fuori l’attaccante della Roma per portare con sé, in Qatar, Callum Wilson del Newcastle. Questa è la notizia di oggi, che si aggiunge sicuramente a quella di ieri che era più che altro un sondaggio fatto dagli stessi giornalisti.

Roma, Abraham quasi fuori dal Mondiale

Sì, nella giornata di ieri gli stessi commentatori di uno dei più importanti quotidiani d’Inghilterra, avevano fatto le proprie convocazioni e solamente uno aveva deciso di inserire Tammy Abraham nella propria lista. Tutti gli altri lo avevano lasciato fuori inserendo ovviamente il centravanti della squadra bianconera d’Inghilterra che sta disputando una stagione straordinaria.

La notizia però ovviamente è quella di oggi che getta ombre evidente su quella che è la possibile partecipazione dell’attaccante inglese alla prossima Coppa del Mondo. Ieri Abraham è tornato a segnare, chiedendo scusa ai tifosi ai compagni e anche a Mourinho. Ma questo potrebbe anche non bastare. E in casa giallorossa, infine, si è in attesa pure di conoscere quale sarà la decisione di Scaloni su Dybala. I due attaccanti giallorossi a rischio, per motivi diversi. Ma il viaggio in Qatar non è scontato per nessuno.