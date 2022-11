Ultim’ora UFFICIALE Serie A: Roma, il calendario fino alla 29°giornata

La Lega Serie A ha diramato ufficialmente il calendario del campionato dalla 22° alla 29° giornata. Ecco gli anticipi e posticipi.

Il pareggio contro il Sassuolo ha sicuramente rallentato la corsa della Roma, che contro i neroverdi non è riuscita andare oltre un timido 1-1. Nel caso in cui i giallorossi fossero riusciti a sfatare il tabù Mapei Stadium, avrebbero momentaneamente raggiunto il terzo posto in classifica.

Obiettivo della compagine capitolina è quello di chiudere il tour de force prima della sosta Mondiali, per poi ripresentarsi ai nastri di partenza con rinomate incertezze, e con il recupero di pedine chiave per lo scacchiere tattico dello Special One. A tal proposito, l’ultimo comunicato diramato dalla Lega Serie A non può non essere attenzionato. Sono stati diramati, infatti, gli orari e le date delle gare di Serie A che comporranno dalla ventiduesima alla ventinovesima giornata. Diamo uno sguardo agli anticipi e i posticipi che vedranno protagonista la Roma.

Anticipi e posticipi Roma: UFFICIALE, il calendario dalla 22° alla 29° giornata di Serie A

Lecce-Roma si disputerà l’11 febbraio alle ore 18. Dopo esattamente 7 giorni, i giallorossi se la vedranno con l’Hellas Verona alle 20.45. Dopo la trasferta di Cremona, il big match contro la Juve si materializzerà il 5 marzo alle 20.45, preludio al confronto con il Sassuolo, il programma il 12 marzo alle 18. Il fischio d’inizio di Lazio-Roma è invece fissato il 19 marzo alle 18, mentre il 2 aprile sarà la volta di Roma-Samp, sempre allo stesso orario. Last but not least, chiude la rapida carrellata Torino-Roma, che si giocherà l’8 aprile alle 18.30. Ecco l’elenco completo:

sabato 11 febbraio 2023 Lecce – Roma ore 18

domenica 19 febbraio 2023 Roma – Verona ore 20:45

martedì 28 febbraio 2023 Cremonese – Roma ore 18:30

domenica 5 marzo 2023 Roma – Juventus ore 20:45

domenica 12 marzo 2023 Roma – Sassuolo ore 18 domenica

domenica 19 marzo 2023 Lazio – Roma ore 18

domenica 2 aprile 2023 Roma – Sampdoria ore 18

sabato 8 aprile 2023 Torino – Roma ore 18:30