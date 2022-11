Roma, la risposta dei tifosi è immediata: dato ufficiale esaltante

Tifosi della Roma come porto sicuro: il dato ufficiale non ammette repliche, e testimonia nuovamente la vicinanza alla squadra.

Dopo la sconfitta patita contro la Lazio nell’ultimo derby, la Roma non è riuscita ad espugnare il Mapei Stadium. Al goal di Abraham, che sembrava poter portare in ghiaccio la partita, ha risposto immediatamente Andrea Pinamonti.

A nullo è valso il forcing finale degli uomini di Mourinho, che non sono riusciti a portarsi nuovamente in vantaggio, buttando per strada due punti potenzialmente molto importanti per la propria classifica. La sensazione è che la sosta per i Mondiali arrivi nel momento giusto per i giallorossi, che avranno la chance di recuperare giocatori importanti per lo scacchiere di Mourinho, sia dal punto di vista fisico che motivazionale. Domenica, però, i giallorossi non possono sbagliare la gara contro il Torino, match importante per risollevare subito la china.

Roma, tra Torino e Salisburgo: i tifosi rispondono subito

In occasione del confronto con i granata, la Roma avrà inevitabilmente bisogno anche dell’apporto del proprio pubblico, che del resto non è mai mancato, anche nei momenti più difficili. Sotto questo punto di vista, il dato relativo ai biglietti venduti per il match con il Torino sono un ulteriore indizio della vicinanza dei tifosi. Come ha reso noto il club, infatti, sono stati già venduti 60 mila biglietti per la prossima sfida di campionato. Ma non basta. Sono già stati messi a disposizione i biglietti (inizialmente riservati agli abbonati) per la gara contro il Salisburgo. Dopo appena 3 ore dall’inizio della vendita sono già stati venduti oltre 5 mila biglietti. La torcida giallorossa continua a credere nei propri beniamini, che al netto delle difficoltà dell’ultimo periodo, sono ancora in gioco su tutti i fronti.