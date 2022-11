Roma-Torino, recupero dell’ultim’ora: subito titolare

Roma-Torino, recupero dell’ultim’ora: nella prossima gara di campionato all’Olimpico potrebbe giocare dal primo minuto

Ieri sera il Torino ha battuto la Sampdoria e sicuramente arriverà all’Olimpico con una certa tranquillità dovuta ovviamente ai tre punti che la squadra di Juric ha conquistato contro quella allenata da Stankovic. Saranno giorni sereni in casa granata a differenza di quelli che si potrebbero vivere a Trigoria dopo le accuse che ieri Mourinho ha rivolto ad un suo giocatore che sarebbe stato individuato in Karsdorp.

Bene, in casa giallorossa il clima è bello caldo – oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto pure un quadro su quelle che sarebbero le responsabilità dello Special One – a differenza di quanto potrebbe succedere in casa granata. Certo, Juric dal proprio canto ieri sera ha perso Schuurs per un problema alla spalla che ha costretto il giocatore anche a rivolgersi a delle cure ospedaliere, ma secondo TuttoSport in edicola questa mattina l’allenatore granata potrebbe ritrovare Pellegri.

Roma-Torino, recupera Pellegri

Sì, doveva giocare già ieri sera dall’inizio l’attaccante ma poi ha sentito ancora un piccolo fastidio e insieme allo staff tecnico e medico ha deciso di non rischiare. Sarà comunque in campo dall’inizio contro la Roma – almeno sono queste le indicazioni che arrivano dal quotidiano informato e anche bene sulle questioni granata – per quella che sarà l’ultima partita dell’anno solare e che la squadra giallorossa è chiamata a vincere per mettersi alle spalle questi quattro giorni passati un po’ così, dopo la sconfitta nel derby e dopo lo sfogo Special di ieri sera.

Mou, da parte sua, spera di avere a disposizione Dybala, almeno per uno spezzone di partita. E magari rilancerà dal primo minuto anche Abraham che ieri dopo la rete s’è pure scusato per i tifosi dopo il momento difficile che ha vissuto. Insomma, stati d’animi opposti. Ma la Roma deve vincere.