Roma, sono tutti d’accordo: Mourinho 😤 ce l’aveva con lui 👉

Roma, sono tutti d’accordo: ecco con chi ce l’aveva Mourinho nel dopo partita contro il Sassuolo. Spunta fuori il nome del calciatoreÂ

Una bomba nella pancia del Mapei Stadium. Un Mourinho forse mai visto così prima, che ha attaccato duramente un suo calciatore prima in mix zone ai microfoni di Dazn, e poi in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti alla sfida che la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo.

Un attacco frontale e senza troppi giri di parole. E anche se lo Special One non ha fatto mai il nome, dalle parti della Capitale non hanno dubbi né il Corriere dello Sport e nemmeno Il Messaggero. Secondo i due quotidiani, attraverso due articoli apparsi sui rispettivi siti, il destinatario del messaggio di Mou è Karsdorp.

Roma, Mourinho ce l’aveva con Karsdorp

Quello che insomma questa sera ha deluso per l’atteggiamento è Karsdorp, che nella gara di questa sera è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Celik ma non è riuscito in nessun modo a dare il proprio impatto alla partita. Ha perso diversi duelli lì sulla corsia di competenza e inoltre, quasi svogliato, è stato quello che s’è perso il giocatore del Sassuolo, Laurienté, che poi ha messo quel pallone in mezzo che Pinamonti ha spedito alle spalle di Rui Patricio.

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere dello Sport inoltre, alla fine della partita Mou ha fatto uscire tutto lo staff dallo spogliatoio del Mapei e ha parlato con toni assai duri al calciatore. Poi l’invito, anzi l’avviso: quello di trovarsi una squadra a gennaio. Difficilmente, se così sarà realmente, l’olandese rivedrà il campo più. Ma basterà aspettare la prossima gara, quella contro il Torino all’Olimpico, per togliersi ogni dubbio.