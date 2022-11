Ultim’ora: infortunio e cambio immediato: a rischio la Roma

Ultim’ora: infortunio e cambio immediato già nella prima parte di gara. A rischio la partita del prossimo weekend contro la Roma

Un altro infortunio. Anche se quello di Pellegri, che sembrava decisamente più grave, s’è rivelato poca cosa tanto che il giocatore era tra i convocati. Ma così come per Mou, che stasera ne ha fatto fuori un altro, Juric probabilmente dovrà fare a meno nella gara contro la Roma di un difensore.

La partita di Schuurs infatti è durata solamente venti minuti. Poi un contrasto con una caduta sulla spalla, ha costretto il giocatore a chiedere il cambio con Juric che ha mandato al suo posto Buongiorno. Il numero 3 del Torino è stato immediatamente soccorso dallo staff medico granata, ma alla fine del primo tempo, almeno secondo quanto riportato da Sky, sarebbe stata presa una decisione immediata.

Ultim’ora, infortunio per Schuurs

Schuurs infatti sarebbe stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Al momento non si conoscono le condizioni, ma un report medico da parte del Torino ci sarà sicuramente nella giornata di domani. Schuurs si è fatto male dopo un contrasto con il difensore Amione che, nell’occasione, è stato anche ammonito.