Calciomercato Roma, addio Mourinho 🛫 a fine stagione: “Chiamata immediata” 📞

Momento complicato per Mourinho e la Roma, soprattutto dopo lo sfogo post Sassuolo: a tentare lo ‘Special One’ c’è una big

Sono ore ad alta tensione in casa Roma. Dopo la partita contro il Sassuolo si è alzato un vero e proprio polverone attorno ai giallorossi, scatenato dalle parole di José Mourinho nell’intervista post partita. Il tecnico portoghese ha accusato un giocatore di aver tradito la Roma, consigliandogli di trovarsi una nuova squadra.

Ovviamente le opinioni si sono divise in due parti: chi è dalla parte del tecnico portoghese e chi invece pensa che le cose debbano essere risolte all’interno dello spogliatoio. Un momento complicato che potrebbe portare anche a riflessioni da parte di Mourinho sul proprio futuro nella capitale. A tentarlo c’è sempre la panchina di una big europea.

Calciomercato Roma, addio anticipato di Mourinho: il Real Madrid lo tenta

Una sola partita prima della sosta per il Mondiale, in cui José Mourinho dovrà riflettere su diverse cose legate alla sua permanenza alla Roma. Il caos scoppiato dopo la partita contro il Sassuolo, con il ‘”tradimento” di un giocatore della Roma, complica ulteriormente la scelta sul futuro del portoghese.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, a fine stagione la Roma rischierebbe di perdere Mourinho, nonostante il contratto con i giallorossi fino al 2024. Di rinnovo con la società ancora non si è parlato e continua a esserci l’ombra del Real Madrid sul futuro dello Special One. Infatti secondo il quotidiano se Ancelotti decidesse di ritirarsi, Florentino Perez sarebbe pronto a chiamare immediatamente José Mourinho per un ritorno sulla panchina dei ‘Blancos’. Dunque una situazione che sembra complicarsi con il passare del tempo.