Calciomercato Roma, tiro mancino Conte: blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, il Tottenham è pronto ad affondare il colpo. L’irruzione a stretto giro di posta che apre nuovi scenari.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dello scoccare del gong che decreterà l’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, in casa Roma la tematica riguardante il mercato è tornata indirettamente di stretta attualità.

José Mourinho si aspetta una reazione immediata dai suoi ragazzi già contro il Torino, per provare a tenere il passo del treno Champions League. L’occasione di balzare momentaneamente al terzo posto con una vittoria al Mapei Stadium è una ferita che dovrà alimentare il fuoco della compagine giallorossa nelle prossime gare di campionato. Tanti indizi hanno portato a considerare Karsdorp il destinatario delle parole al vetriolo di Mou, e non è un caso che ai giallorossi siano stati accostati diversi terzini nelle ultime ore. Una situazione, quella relativa al terzino olandese, che potrebbe orientare anche le mosse di Pinto per il mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, anche il Tottenham su Aarons: lo scenario

Già da tempo, infatti, la Roma è sulle tracce di Max Aarons. Il laterale destro del Norwich è legato ai Canaries da un contratto in scadenza nel 2024, ed ha una valutazione che si aggira sui 15 milioni di euro. Messosi in luce in Championship a suon di prestazioni importanti, il millenial ha collezionato complessivamente 21 presenze in stagione, mettendo a referto anche un goal. La sua esplosione non è di certo passata inosservata, al punto che Aarons sarebbe finito nel mirino di diversi club di Premier. Dopo essere stato accostato al Manchester United nell’ottica di una sempre più eventuale sostituzione di Wan Bissaka, il laterale dei gialloverdi sarebbe finito nel mirino anche del Tottenham di Antonio Conte, che potrebbe farci un pensierino già a gennaio. A riferirlo è 90 min.com.

Il tecnico salentino, il cui futuro al timone degli Spurs è ancora tutto da scrivere, ha chiesto alla sua dirigenza rinforzi importanti a stretto giro di posta, per provare a colmare il gap con le prime della classe. Ed ecco che Aarons sarebbe stato individuato come un innesto futuribile, a costi relativamente contenuti.