Addio a gennaio deciso: la Roma ha già trovato l’erede

Addio a gennaio che sembrerebbe già deciso: il giocatore rimane in Serie A. Pinto inoltre avrebbe già trovato l’erede.

L’addio a gennaio sembrerebbe già deciso. E no, non vi stiamo parlando di Karsdorp che ormai è stato fatto fuori da Mourinho, ma di un altro elemento che, nonostante non sia arrivato uno sfogo clamoroso da parte dello Special One, il campo non lo vede da un pezzo. Nonostante, aggiungiamo, sia uno dei centrali disponibili.

Ma niente. Kumbulla ormai è relegato al ruolo di comprimario e così probabilmente rimarrà anche nella seconda parte di stagione. Anche se, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, il difensore che i giallorossi hanno preso dal Verona potrebbe essere ceduto. Sì, sulle se tracce ci sarebbe la Fiorentina di Italiano che è alla ricerca di un quarto centrale difensivo. E starebbe appunto pensando all’elemento che alla Roma di spazio non ne sta proprio trovando.

Addio a gennaio, Kumbulla via. Scelto il sostituto

In tutto questo la Roma ovviamente ha già in mente quale potrebbe essere il sostituto. E nella testa di Mourinho l’obiettivo è assai chiaro: parliamo di Micky van de Ven, 21 anni, in forza al Wolfsburg in Bundesliga. In questa stagione con la maglia del proprio club il giovane difensore ha disputato tutte le partite.

Piede mancino – il centrale che servirebbe alla Roma – il suo profilo è gestito da Rafaela Pimenta, la donna che ha preso l’eredità lasciata dal compianto Mino Raiola. La trattativa, secondo il portale calciomercato.it, è complicata soprattutto perché il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e anche perché i tedeschi non sarebbero così propensi a cederlo. Ai giallorossi però il profilo piace tantissimo.