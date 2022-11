Calciomercato Roma, intreccio con la Juve: 30 milioni per il super colpo

Calciomercato, Roma e Juventus avvisate: serviranno almeno 30 milioni di euro per mettere le mani sul difensore.

Metabolizzate le scorie del pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo, per la Roma di José Mourinho è già tempo di voltare pagina. L’obiettivo di Abraham e compagni è quello di prepararsi al meglio per la sfida con il Torino, per provare ad incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza per restare agganciati al treno Champions League.

Il quarto posto è attualmente occupato dalla Juventus, che grazie al successo maturato al Bentegodi di Verona, ha portato a cinque le striscia di vittorie consecutive in campionato. E proprio con i bianconeri, i giallorossi potrebbero dar vita a tracce importanti di mercato nel corso delle prossime finestre di contrattazioni. Tiago Pinto è già al lavoro per portare nella Capitale innesti in grado di puntellare specifici settori del campo. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni che il GM della Roma riuscirà a concretizzare. A tal proposito, il settore difensivo sarà uno dei più attenzionati dai capitolini, soprattutto se dovesse materializzarsi la cessione di Kumbulla.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Gimenez: servono 30 milioni

Nei giorni scorsi dalla Spagna erano trapelate dei rumours inerenti un possibile interessamento della Roma per José Maria Giménez. Il difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid si è reso protagonista fin qui di una prima parte di stagione tutt’altro che esaltante. Spifferi di corridoio riferiscono di un rapporto non proprio idilliaco tra il centrale classe ’95 ed il Cholo Simeone, che potrebbe avallarne la cessione. Si tratta chiaramente di indiscrezioni da confinare al momento nell’alveo delle mere possibilità, che però potrebbero diventare scenari concreti nel caso in cui si materializzassero determinate condizioni.

Stando a quanto evidenziato da SportWitness, per Gimenez avrebbero effettuato dei timidi sondaggi esplorativi Juventus, Chelsea a Roma, per capire la fattibilità di un’operazione che comunque presenta paletti da arginare importanti. L’Atletico non ha alcuna intenzione di svendere quello che fino a pochi mesi fa era un suo pilastro indiscusso. Legato ai madrileni da un contratto in scadenza nel 2025, Gimenez è valutato circa 30 milioni di euro.