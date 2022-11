Calciomercato Roma, addio Mourinho: sostituto già scelto

Calciomercato Roma, il contratto in scadenza di Mourinho nel 2024 potrebbe anche non essere rinnovato. I Friedkin hanno nel mirino il sostituto

Incandescente il momento della Roma. Non solo per gli ultimi due risultati decisamente deludenti con la sconfitta nel derby e anche con il pareggio contro il Sassuolo. Ma anche e soprattutto per quello che è successo dopo la gara contro la truppa allenata da Dionisi con quell’attacco clamoroso di Mourinho nei confronti di Karsdorp. Quest’ultimo passaggio ha tenuto banco e ne terrà ancora per diverso tempo e inoltre c’è curiosità per capire quale sarà la decisione dello Special One in merito ad una possibile convocazione. Vabbè, domani si capirà decisamente molto di più.

Ma non c’è solo questo a quanto pare a tenere banco. Ma anche il rinnovo di Mourinho – del quale se n’è parlato nelle scorse settimane – potrebbe essere un discorso da intraprendere in questa sosta per il Mondiale. La sensazione, comunque, in questo momento, e anche per via del silenzio dei Friedkin sul caso Karsdorp così come raccontato da Repubblica, è che non sia il momento migliore. In tutto questo, a fare un quadro della situazione attorno allo Special One, ci ha pensato il portale sportitalia.it

Calciomercato Roma, addio Mou: Tuchel è il sostituto

Il problema, a quanto pare, potrebbe esserci soprattutto nel fatto che Mou non riesce a valorizzare al massimo – almeno secondo quanto scritto dal sito – gli elementi che ha in rosa e che non sono di primaria grandezza. Alla lunga, lo Special One non avrebbe questo tipo di attitudine.

Insomma, a quanto sembra il rinnovo non è poi così scontato e qualora dovesse arrivare nuovamente il Newcastle a bussare alla porta di Mou e della Roma, allora le cose potrebbero cambiare. In tutto questo i Friedkin si starebbero muovendo per un sostituto: è il nome che girerebbe nella testa degli americani è quello dell’ex Chelsea Tuchel. Adesso a spasso, dopo l’esonero, e cercato anche dalla Juventus, il tedesco potrebbe entrare decisamente nel mirino della società giallorossa.