Roma, ultim’ora 🚨 Dybala: la palla ⚽ passa a Mourinho

Roma, ultim’ora Dybala: la palla adesso passa a José Mourinho che dovrà decidere il da farsi con l’argentino nella gara contro il Torino

Adesso la palla passa a Mourinho. Non ci sono dubbi e non c’è nessun’altra possibilità Paulo Dybala infatti, secondo le informazioni riportate in esclusiva pochi minuti fa da calciomercato.it, avrebbe recuperato totalmente dall’infortunio e sarebbe pronto a scendere in campo domenica pomeriggio contro il Torino all’Olimpico.

Ovviamente non dal primo minuto, ma a gara in corso, un mese dopo lo stop contro il Lecce su quel calcio di rigore che ha deciso la partita, la Joya potrebbe ritrovare il campo, riassaporare il gusto e l’odore dell’erba, e mandare soprattutto un messaggio importante a Scaloni, tecnico dell’Albiceleste, per la convocazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Roma, Dybala si allena col gruppo

Insomma, la Joya si è allenata con il resto dei compagni – anche se ovviamente in maniera parziale – e sarà tra i convocati. Un’assenza pesantissima la sua per la Roma, che ha fatto capire qualora ce ne fosse ancora bisogno, che le qualità tecniche dell’argentino sono davvero indispensabili nello scacchiere tattico di José Mourinho. Che ovviamente e su questo dovrebbero esserci davvero pochissimi dubbi, una possibilità nel secondo tempo a Dybala la darà , anche perché perdere il Mondiale potrebbe essere un contraccolpo mentale difficile da mandare giù.

Insomma, decide tutto Mou. Decide tutto il portoghese che ha più volte rimarcato in questo periodo quella che è stata l’assenza di un giocatore importante, decisivo, uno di quelli che fatto la differenza. E l’ha fatta anche nel momento in cui si è fatto male, segnando il rigore che ha deciso la partita contro il Lecce.