Roma ‘tradita’, la posizione dei Friedkin: “Mourinho è solo”

Nel post Sassuolo-Roma è scoppiato il caos dei giallorossi ‘traditi’ secondo José Mourinho. I Friedkin prendono posizione: “Mourinho è solo”

Le cose in casa Roma non stanno andando secondo le aspettative. Dopo una difficile qualificazione raggiunta in Europa League come seconda nel girone, è arrivata la sconfitta nel derby e il pareggio a Sassuolo che ha fatto discutere più per il post partita che per altro. Infatti José Mourinho ha affermato che la Roma sarebbe stata “tradita” da un giocatore giallorosso per un comportamento poco professionale.

Gli indizi portano a pensare che questo giocatore fosse Karsdorp, anche vista la risposta dell’agente nelle ultime ore. Nel frattempo sulla questione anche i Friedkin decidono di prendere la loro posizione e José Mourinho questa volta sembrerebbe essere rimasto da solo.

Roma, i Friedkin scelgono il silenzio: “Mourinho rimasto da solo”

José Mourinho ha alzato un vero e proprio polverone con le dichiarazioni nel post partita di Sassuolo-Roma. Mirino puntato, a quanto pare, su Rick Karsdorp e la capitale che si divide tra chi è dalla parte dello ‘Special One’ e chi invece inizia a non esserlo più, anche per il gioco espresso dalla Roma in campo.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, sulla questione ‘tradimento’ i Friedkin avrebbero scelto ancora una volta la via del silenzio, non intromettendosi nella questione. Quindi Mourinho sarebbe rimasto solo in questa ‘battaglia’. Dunque una situazione che Mourinho dovrà provare a risolvere da solo, cercando di non perdere la fiducia dell’ambiente romanista.