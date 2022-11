Calciomercato Roma, Barça allontanato: annuncio ufficiale, scatta il domino

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale è un avviso indiretto al Barcellona: il filo diretto con i blaugrana non può essere trascurato.

La volontà di intervenire con innesti mirati sulle corsie laterali non può di certo passare in sordina in casa Roma, a maggior ragione dopo quanto successo con Rick Karsdorp. La situazione legata all’esterno olandese sta indubbiamente catalizzando l’attenzione mediatica, e non potrebbe essere altrimenti.

Qualora non si dovessero creare i presupposti per ricucire lo strappo tra Mou e il terzino, è chiaro si possono aprire scenari importanti in chiave mercato a stretto giro di posta. In questo senso, il filo diretto con il Barcellona non può non essere preso in considerazione. Anche i blaugrana, infatti, sono alla ricerca di un terzino polivalente, in grado di interpretare al meglio le due fasi. Dopo aver sondato a lungo Diogo Dalot, i blaugrana sembrano aver dirottato le proprie attenzioni su Arnau Martinez. Il terzino destro del Girona è reduce da una stagione importante, che gli ha garantito le attenzioni di diversi club. Il Barça per il momento si è limitato ad effettuare dei sondaggi esplorativi, ma potrebbe affondare il colpo da un momento all’altro, già a gennaio.

Calciomercato Roma, effetto domino Dalot ed intreccio con Martinez

Sotto questo punto di vista, non possono passare sotto silenzio le parole dell’allenatore del Girona, Michel Sanchez, che ha esternato il suo punto di vista in merito alle voci relative ad un possibile addio di Martinez. Ecco quanto raccolto da sport.es: “Spero che possa trascorrere più tempo con noi. Chiaramente le voci fanno piacere, ma deve continuare a migliorare e restare con i piedi per terra. Sta facendo un ottimo lavoro.”

Parole importanti quelle di Sanchez, in un certo senso anche prevedibili. Il Girona non vuole lasciar partire il proprio gioiello, o quanto meno non vuole fare sconti per avallarne la cessione. A quel punto, non è escluso che il Barça possa fiondarsi nuovamente su Dalot, da tempo nel mirino della Roma.