Nell’ultima partita di Serie A del 2022 la Roma affronterà il Torino. Sarà fondamentale finire l’anno con una vittoria, non solo per la classifica quanto per ritrovare un po’ di serenità dopo le polemiche post derby e post Sassuolo. Dopo la partita col Torino si inizierà a guardare alla finestra invernale di calciomercato, e anzi quella contro i granata potrebbe essere una prima occasione per parlare di trattative.

