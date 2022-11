Calciomercato Roma, scherzetto Monchi: doppio blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, le manovre di Pinto potrebbero scontrarsi a stretto giro di posta con quelle di Monchi: lo scenario.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Roma-Torino che, alla luce delle ultime vicissitudini, assume un valore specifico non indifferente per i giallorossi. Dopo la sconfitta nel derby, il pareggio in rimonta subito dal Sassuolo e la conseguente sfuriata di Mou all’indirizzo di Karsdorp, quella con i granata è una contesa che va oltre i tre punti in palio.

Per la sfida con gli uomini di Juric, Mou potrà avere a disposizione almeno per uno scampolo di partita Paulo Dybala. Una notizia di non poco conto, che allieva per quanto possibile il problema infermeria. Del resto, in questa prima metà di stagione, una componente importante è stata ricoperta indubbiamente dagli infortuni. Anche per questo non sono esclusi acquisti già a gennaio, soprattutto se dovessero materializzarsi le giuste condizioni. In attacco e in difesa Pinto in linea di massima potrebbe tentare qualcosa, soprattutto se si sbloccasse qualche uscita.

Calciomercato Roma, il Siviglia sulle tracce di Depay e N’Dicka

Non è un caso che alla Roma siano stati accostati – direttamente od indirettamente – profili come quelli di N’Dicka e Depay. Se per il difensore francese dell’Eintracht Francoforte effettivamente i giallorossi sembrano aver compiuto sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, per l’attaccante in uscita dal Barcellona non si sarebbe andato oltre qualche timido pour parler. La concorrenza, per entrambi, è comunque molto folta. Sul centrale transalpino, oltre agli interessamenti di Milan e Juve, c’è da registrare la possibile irruzione del Siviglia di Monchi, che vuole rinforzare il pacchetto arretrato con un innesto di qualità. Ma non basta. Gli andalusi, secondo quanto riferito da El Nacional, valutano con molta attenzione anche il profilo di Depay, ormai ai margini del progetto blaugrana.