Calciomercato Roma, avviso immediato: sostituto già scelto

Calciomercato Roma, intreccio ad alta quota: coinvolte Bayern Monaco e United. L’effetto domino allarma anche Inter e Juve.

Il caso Karsdorp ha contribuito a riaprire in modo ancor più importante la questione legata al mercato in casa Roma. Il terzino olandese – secondo quanto riferito dall’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” – sarebbe finito nel mirino della Juventus.

A prescindere da questo, è chiaro che laddove non dovesse essere ricucito lo strappo con l’ex Feyenoord, non sono escluse soluzioni a sorpresa. Pinto non perde tempo, e già da settimane sta scandagliando il mercato, con l’intento di scovare quelle soluzioni intriganti con cui poter far fare il salto di qualità alla rosa a disposizione di José Mourinho. In quest’ottica la Premier League potrebbe rappresentare una testa di ponte importante per i movimenti di mercato giallorossi, che ultimamente hanno spesso guardato Oltremanica in sede di contrattazioni.

Calciomercato Roma, United su Pavard: come cambia la situazione di Dalot

Non è un mistero che da mesi ormai il profilo di Diogo Dalot sia finito nella lista dei desideri degli uomini mercato della Roma. Il poliedrico difensore portoghese è legato allo United da un contratto in scadenza nel 2023, che però potrebbe essere allungato di un’altra stagione in virtù di una presunta clausola unilaterale. Dalot ha comunque calamitato l’interesse di diversi club, in Italia e non solo. Oltre alla Juventus, infatti, anche Milan e Barcellona seguono l’evolvere della situazione con interesse, subodorando un eventuale blitz. La palla è ancora nelle mai dei Red Devils, che però fino a questo momento non hanno ancora chiuso la partita, anzi.

Secondo quanto riferito da unitedfocus.com, potrebbe ritornare in auge per il club di Manchester anche la candidatura di Pavard, che ha recentemente dichiarato di essere allettato all’idea di intraprendere una nuova esperienza, in caso di mancato rinnovo con il Bayern. L’acquisto del francese, con la relativa partenza di Wan-Bissaka, innalzerebbe in maniera esponenziale il tasso d’esperienza dell’organico di ten Hag. A quel punto, Dalot dovrebbe sgomitare e non poco per riuscire a ritagliarsi il minutaggio che gli sta garantendo il tecnico dello United in questa stagione. Un avviso ai naviganti che chiaramente non può non essere preso in considerazione.